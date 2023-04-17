Украинка Марта Костюк: некоторые россиянки удивляются, почему мы им не улыбаемся

38-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, как ведут себя российские и белорусские игроки в раздевалках и гостиницах, пересекаясь с украинцами.

«Некоторые удивляются, почему мы им не улыбаемся: «Мы ведь не сделали ничего плохого». Они не говорят ничего плохого, но ничего хорошего тоже не говорят», — приводит слова Костюк ua.tribuna.com.

Ранее Костюк неоднократно заявляла о напряжённости в WTA-туре из-за ситуации на Украине. Марта вошла в число украинок, которые не пожимают руки россиянкам и белорускам после матчей.

В последний раз Костюк вышла на корт на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Марта со счётом 1:6, 3:6 проиграла россиянке Анастасии Потаповой. После матча она не стала пожимать руку Анастасии.