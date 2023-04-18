Слоан Стивенс в откровенном наряде приняла участие в карнавале на Ямайке

Чемпионка US Open – 2017, бывшая третья ракетка мира американка Слоан Стивенс приняла участие в карнавале на Ямайке.
Фото: из личного архива Слоан Стивенс
Фото: из личного архива Слоан Стивенс
Участники фестиваля могли выбрать один из около 20 различных дизайнов костюмов, все из которых символизировали сладости (например, мармелад, карамельные яблоки и так далее). Стивенс пришла в костюме Sweet Tarts – это американская марка жевательных конфет.
Ранее Стивенс приняла участие в грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Слоан дошла до второго круга, где со счётом 6:3, 3:6, 2:6 проиграла двукратной чемпионке Australian Open белоруске Виктории Азаренко.
В данный момент Стивенс занимает 49-ю строчку в рейтинге WTA. Помимо титула на US Open, Слоан имеет в своём активе шесть трофеев на уровне WTA.
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