«Он не обязательно мой любимый игрок». Юный Ван Аш — о предстоящем матче с Джоковичем

87-я ракетка мира 18-летний французский теннисист Люка Ван Аш поделился ожиданиями от встречи с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в матче второго круга грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), который пройдёт 19 апреля.

«Играть с ним – большая честь. Он легенда тенниса. Не знаю, GOAT он или нет, но он монстр. Он не обязательно мой любимый игрок, но я его очень уважаю за его карьеру и всё, что он делает для тенниса», — сказал Ван Аш в интервью на корте.

Ранее, в первом круге соревнований, юный Ван Аш со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 6:4 обыграл трёхкратного победителя ТБШ, бывшую третью ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку.