«Он не обязательно мой любимый игрок». Юный Ван Аш — о предстоящем матче с Джоковичем
Поделиться
87-я ракетка мира 18-летний французский теннисист Люка Ван Аш поделился ожиданиями от встречи с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в матче второго круга грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), который пройдёт 19 апреля.
«Играть с ним – большая честь. Он легенда тенниса. Не знаю, GOAT он или нет, но он монстр. Он не обязательно мой любимый игрок, но я его очень уважаю за его карьеру и всё, что он делает для тенниса», — сказал Ван Аш в интервью на корте.
Ранее, в первом круге соревнований, юный Ван Аш со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 6:4 обыграл трёхкратного победителя ТБШ, бывшую третью ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку.
Комментарии
- 18 апреля 2023
-
00:31
-
00:22
-
00:12
- 17 апреля 2023
-
23:24
-
23:14
-
21:28
-
21:25
-
21:15
-
20:37
-
19:19
-
19:14
-
18:35
-
18:24
-
17:59
-
17:43
-
17:35
-
16:26
-
15:48
-
13:48
-
13:35
-
11:37
-
11:21
-
11:06
-
10:50
-
10:46
-
10:25
-
10:20
-
10:02
-
09:55
-
09:35
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
Партнерский контент