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Беременная Наоми Осака опубликовала новые фото

Беременная Наоми Осака опубликовала новые фото
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в социальных сетях новые фотографии.

Напомним, в январе 2023 года Осака объявила, что ждёт ребёнка. Наоми готовится впервые стать мамой. Отцом ребёнка является американский рэп-исполнитель Cordae.

Фото: из личного архива Наоми Осаки

Фото: из личного архива Наоми Осаки

В 2023 году японка не принимала участия в соревнованиях. 25-летняя Осака провалила последний в 2022 году турнир «Большого шлема», Открытый чемпионат США – 2022. В матче первого круга Наоми проиграла американке Даниэль Коллинз (19) со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Для титулованной японки это поражение стало четвёртым подряд. Летом Наоми прекратила сотрудничество со своим многолетним наставником бельгийцем Вимом Фиссеттом.

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