Андрей Чесноков: с Тарпищевым связаны практически все теннисные успехи России

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков оценил работу Шамиля Тарпищева на посту президента Федерации тенниса России (ФТР).

«Конечно, положительно. С Тарпищевым связаны практически все теннисные успехи России. За период своей деятельности он создал целую империю. Собрал вокруг себя талантливых молодых педагогов. Такая совместная работа приносит результаты. Шамиль Анвярович почти полвека является капитаном сборной на Кубке Дэвиса. В 26 лет занял эту должность. И что удивительно: тогда в сборной были спортсмены намного старше Шамиля Анвяровича — Слава Метревели, Александр Лихачёв, Темераз Какулия… Но молодой Тарпищев сумел найти с ними общий язык. Молодой капитан смог дать нужный игровой настрой.

Да, ему исполнилось 75. Ну и что?! Возраст в данном случае не главное. Важно, что Шамиль Анвярович пребывает в отличной форме. Выглядит молодцом», — приводит слова Чеснокова «Столица С».