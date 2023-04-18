Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Чесноков: с Тарпищевым связаны практически все теннисные успехи России

Андрей Чесноков: с Тарпищевым связаны практически все теннисные успехи России
Аудио-версия:
Комментарии

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков оценил работу Шамиля Тарпищева на посту президента Федерации тенниса России (ФТР).

«Конечно, положительно. С Тарпищевым связаны практически все теннисные успехи России. За период своей деятельности он создал целую империю. Собрал вокруг себя талантливых молодых педагогов. Такая совместная работа приносит результаты. Шамиль Анвярович почти полвека является капитаном сборной на Кубке Дэвиса. В 26 лет занял эту должность. И что удивительно: тогда в сборной были спортсмены намного старше Шамиля Анвяровича — Слава Метревели, Александр Лихачёв, Темераз Какулия… Но молодой Тарпищев сумел найти с ними общий язык. Молодой капитан смог дать нужный игровой настрой.

Да, ему исполнилось 75. Ну и что?! Возраст в данном случае не главное. Важно, что Шамиль Анвярович пребывает в отличной форме. Выглядит молодцом», — приводит слова Чеснокова «Столица С».

Материалы по теме
Медведев заработал более $ 30 млн за карьеру! Выше него только 10 теннисистов
Истории
Медведев заработал более $ 30 млн за карьеру! Выше него только 10 теннисистов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023