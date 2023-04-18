Андрей Чесноков: считаю, что мог достичь более значительных результатов в карьере

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о своей профессиональной карьере.

«Доволен ли тем, как сложилась профессиональная карьера? Не совсем. Считаю, мог бы достичь более значительных результатов.

Во-первых, я вырос в годы СССР. В то время не было достаточного количества теннисных площадок, мячей, ракеток, струн… Даже нормальную спортивную обувь тяжело было найти. Я все пятки отбивал, когда играл в своих теннисных тапочках. Отсутствие полноценной тренировочной работы отражалось на результатах. В силу названных причин я не смог на сто процентов реализовать свой игровой потенциал.

Почему не смог проявить себя на Олимпиадах? На то были объективные причины. На Играх–88 в Сеуле попросил переслать мне ракетки. Прислали. Но они оказались другими. Поэтому не смог проявить свои лучшие качества.

Что значит другими? Всё просто: и вес другой, и баланс… Проводя олимпийский матч первого тура, вообще не чувствовал мяча. Это был кошмар, а не игра. В результате проиграл в четырёх сетах», – приводит слова Чеснокова «Столица С».