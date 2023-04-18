Марта Костюк: не знаю ни одной украинки, нормально разговаривающей с российскими игроками

38-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк рассказала об отношении своих соотечественниц с российскими теннисистками.

«Я не знаю ни одной украинки, которая нормально разговаривала бы с российскими теннисистками. Максимум, что я скажу кому-то из них, это привет. Напряжение огромное, потому что никто не пытается его снять», — приводит слова Костюк ua.tribuna.com.

Ранее Костюк неоднократно заявляла о напряжённости в WTA-туре из-за ситуации на Украине. Марта вошла в число украинок, которые не пожимают руки россиянкам и белорускам после матчей.

В последний раз Костюк вышла на корт на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Марта со счётом 1:6, 3:6 проиграла россиянке Анастасии Потаповой. После матча она не стала пожимать руку Анастасии.