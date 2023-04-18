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Чесноков объяснил, почему российские теннисисты готовятся к турнирам за рубежом

Чесноков объяснил, почему российские теннисисты готовятся к турнирам за рубежом
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков рассказал о разнице в подготовке к турнирам в России и за рубежом.

«Поначалу готовился исключительно в родной стране. Поэтому с подготовкой, конечно, возникали проблемы. В 1990-е годы начал понимать, что зимой в Москве тренироваться практически невозможно. Не хватает элементатных игровых площадок. А я — ​профессиональный игрок. Мне ежедневно нужно тренироваться по пять часов. Сделав выводы, предсезонку начал проводить в Америке. За океаном можно тренироваться сколько угодно. Поэтому принял такое решение.

Сейчас в Москве корты есть, но их аренда стоит бешеных денег, поэтому проще ­уехать за границу и готовиться в Европе? Так и есть. Например, в центре Парижа есть Люксембургский парк. Там построены теннисные корты. Аренда — ​7–10 евро в час. На Лазурном берегу Франции — ​9–12 евро. В Москве же все в разы дороже. Как минимум 3 тысячи рублей в час. Поэтому российские теннисисты и готовятся за рубежом — ​во Франции, Испании. Там дешевле и погода лучше», – приводит слова Чеснокова «Столица С».

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