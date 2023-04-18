Чесноков объяснил, почему российские теннисисты готовятся к турнирам за рубежом

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков рассказал о разнице в подготовке к турнирам в России и за рубежом.
«Поначалу готовился исключительно в родной стране. Поэтому с подготовкой, конечно, возникали проблемы. В 1990-е годы начал понимать, что зимой в Москве тренироваться практически невозможно. Не хватает элементатных игровых площадок. А я — профессиональный игрок. Мне ежедневно нужно тренироваться по пять часов. Сделав выводы, предсезонку начал проводить в Америке. За океаном можно тренироваться сколько угодно. Поэтому принял такое решение.
Сейчас в Москве корты есть, но их аренда стоит бешеных денег, поэтому проще уехать за границу и готовиться в Европе? Так и есть. Например, в центре Парижа есть Люксембургский парк. Там построены теннисные корты. Аренда — 7–10 евро в час. На Лазурном берегу Франции — 9–12 евро. В Москве же все в разы дороже. Как минимум 3 тысячи рублей в час. Поэтому российские теннисисты и готовятся за рубежом — во Франции, Испании. Там дешевле и погода лучше», – приводит слова Чеснокова «Столица С».
- 18 апреля 2023
-
07:27
-
07:17
-
05:59
-
00:46
-
00:40
-
00:31
-
00:22
-
00:12
- 17 апреля 2023
-
23:24
-
23:14
-
21:28
-
21:25
-
21:15
-
20:37
-
19:19
-
19:14
-
18:35
-
18:24
-
17:59
-
17:43
-
17:35
-
16:26
-
15:48
-
13:48
-
13:35
-
11:37
-
11:21
-
11:06
-
10:50
-
10:46
-
10:25
-
10:20
-
10:02
-
09:55
-
09:35