Дарья Касаткина — Паула Бадоса: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга в Штутгарте
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Сегодня, 18 апреля, в стартовом матче турнира категории WTA-500 в Штутгарте российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная под седьмым номером, встретится с представительницей Испании Паулой Бадосой. Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча первого круга Дарья Касаткина – Паула Бадоса на турнире в Штутгарте.
Штутгарт. 1-й круг
18 апреля 2023, вторник. 14:30 МСК
8
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
|1
|2
|3
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31
Паула Бадоса
П. Бадоса
Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Касаткиной. Испанка победила в полуфинале Сиднея-2022, а россиянка взяла верх в третьем круге крупного турнира в Риме и в полуфинале Сан-Хосе. Все эти матчи состоялись в прошлом году. В нынешнем сезоне девушки должны были встретиться в полуфинале Аделаиды, но испанка снялась до начала матча.
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