Дарья Касаткина — Паула Бадоса: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга в Штутгарте

Сегодня, 18 апреля, в стартовом матче турнира категории WTA-500 в Штутгарте российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная под седьмым номером, встретится с представительницей Испании Паулой Бадосой. Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча первого круга Дарья Касаткина – Паула Бадоса на турнире в Штутгарте.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Касаткиной. Испанка победила в полуфинале Сиднея-2022, а россиянка взяла верх в третьем круге крупного турнира в Риме и в полуфинале Сан-Хосе. Все эти матчи состоялись в прошлом году. В нынешнем сезоне девушки должны были встретиться в полуфинале Аделаиды, но испанка снялась до начала матча.