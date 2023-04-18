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Дарья Касаткина — Паула Бадоса: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга в Штутгарте

Дарья Касаткина — Паула Бадоса: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга в Штутгарте
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Сегодня, 18 апреля, в стартовом матче турнира категории WTA-500 в Штутгарте российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная под седьмым номером, встретится с представительницей Испании Паулой Бадосой. Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча первого круга Дарья Касаткина – Паула Бадоса на турнире в Штутгарте.

Штутгарт. 1-й круг
18 апреля 2023, вторник. 14:30 МСК
Дарья Касаткина
8
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Паула Бадоса
31
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Касаткиной. Испанка победила в полуфинале Сиднея-2022, а россиянка взяла верх в третьем круге крупного турнира в Риме и в полуфинале Сан-Хосе. Все эти матчи состоялись в прошлом году. В нынешнем сезоне девушки должны были встретиться в полуфинале Аделаиды, но испанка снялась до начала матча.

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