Джокович — о турнире в Баня-Луке: каждую неделю есть возможность сделать шаг вперёд

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о готовности к новому турниру категории ATP-250, который пройдёт в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) с 17 по 23 апреля.

«Мой локоть не в идеальной форме, но достаточно хорош, чтобы быть готовым к первому матчу. Естественно, я не был удовлетворён результатом в Монте-Карло. Но с тех пор, как я приземлился здесь, я чувствую себя желанным гостем в Баня-Луке, много положительной энергии и эмоций.

Одна из хороших вещей в теннисе — это то, что ты каждую неделю получаешь новую возможность доказать свою состоятельность и сделать шаг вперёд. Я открыл новую страницу», — сказал Джокович в интервью Reuters.

Напомним, на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло Новак Джокович потерпел поражение в третьем круге, проиграв 21-й ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти. В среду, 19 апреля, сербский теннисист сыграет во втором круге турнира в Баня-Луке против француза Люки Ван Аша.