Александр Шевченко вышел во второй круг в Барселоне, впервые выиграв матч на турнире АТР

Российский теннисист Александр Шевченко вышел во второй круг грунтового турнира категории АТР-500, который проходит в Барселоне (Испания). В стартовом матче Шевченко нанёс поражение итальянскому теннисисту Лоренцо Джустино, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:2,6:2. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.

Шевченко шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и использовал все четыре возможности взять подачу соперника. Джустино подал один эйс, дважды ошибся на подаче и не получил ни одного шанса сделать брейк.

Шевченко одержал первую в карьере победу в матче турнира ATP, ранее он потерпел четыре поражения.

За выход в третий круг турнира в Барселоне Шевченко сыграет с восьмым сеяным представителем Австралии Алексом де Минором.