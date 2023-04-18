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Александр Шевченко вышел во второй круг в Барселоне, впервые выиграв матч на турнире АТР

Александр Шевченко вышел во второй круг в Барселоне, впервые выиграв матч на турнире АТР
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Российский теннисист Александр Шевченко вышел во второй круг грунтового турнира категории АТР-500, который проходит в Барселоне (Испания). В стартовом матче Шевченко нанёс поражение итальянскому теннисисту Лоренцо Джустино, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:2,6:2. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.

Шевченко шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и использовал все четыре возможности взять подачу соперника. Джустино подал один эйс, дважды ошибся на подаче и не получил ни одного шанса сделать брейк.

Шевченко одержал первую в карьере победу в матче турнира ATP, ранее он потерпел четыре поражения.

За выход в третий круг турнира в Барселоне Шевченко сыграет с восьмым сеяным представителем Австралии Алексом де Минором.

Барселона. 1-й круг
18 апреля 2023, вторник. 12:05 МСК
Лоренцо Джустино
223
Италия
Лоренцо Джустино
Л. Джустино
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Александр Шевченко
98
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
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