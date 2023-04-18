«Буду целиться в лицо». Рублёв ответил на каверзный вопрос Медведева

Российский теннисист, шестая ракетка мира и победитель «Мастерса» в Монте-Карло в 2023 году Андрей Рублёв ответил на каверзные вопросы других теннисистов в видео. Одним из задающих вопросы был россиянин Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира и друг Рублёва.

Медведев задал Андрею Рублёву вопрос с заделом на будущее: «Если у тебя будет в запасе брейк-пойнт, ты будешь ударять размашисто или резко и прицельно? Чтобы я знал, как ты будешь играть против меня в следующий раз (смеётся)».

«Если я буду играть против Даниила и у меня будет брейк-пойнт, я буду целиться прямо ему в лицо. И, возможно, это один из способов добиться победы», — рассмеявшись, ответил Рублёв.

Напомним, на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло, завершившемся в воскресенье, 16 апреля, Андрей Рублёв выиграл первый титул «Мастерса» в карьере.