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Сафиуллин не сумел выйти во второй круг турнира в Баня-Луке, уступив Джере

Сафиуллин не сумел выйти во второй круг турнира в Баня-Луке, уступив Джере
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Российский теннисист Роман Сафиуллин не сумел выйти во второй круг грунтового турнира категории АТР-250, который проходит в местечке Баня-Лука (Босния и Герцеговина). В матче первого круга Сафиуллин потерпел поражение от представителя Сербии Ласло Джере со счётом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась полтора часа.

Сафиуллин один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из трёх брейк-пойнтов. Джере подал два эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира в Баня-Луке Джере сыграет с хорватом Борной Чоричем, посеянным под третьим номером.

Призовой фонд грунтового турнира в Баня-Луке составляет € 562 815. Соревнования проводятся впервые.

Баня-Лука. 1-й круг
18 апреля 2023, вторник. 14:00 МСК
Роман Сафиуллин
106
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Ласло Джере
78
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
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