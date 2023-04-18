Сафиуллин не сумел выйти во второй круг турнира в Баня-Луке, уступив Джере
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Российский теннисист Роман Сафиуллин не сумел выйти во второй круг грунтового турнира категории АТР-250, который проходит в местечке Баня-Лука (Босния и Герцеговина). В матче первого круга Сафиуллин потерпел поражение от представителя Сербии Ласло Джере со счётом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась полтора часа.
Сафиуллин один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из трёх брейк-пойнтов. Джере подал два эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал турнира в Баня-Луке Джере сыграет с хорватом Борной Чоричем, посеянным под третьим номером.
Призовой фонд грунтового турнира в Баня-Луке составляет € 562 815. Соревнования проводятся впервые.
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