«Я сплю по 3–5 часов в день». Рублёв ответил на вопросы Медведева

Российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублёв ответил на несколько каверзных вопросов, которые ему задал Даниил Медведев.

Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира и близкий друг Рублёва, спросил победителя «Мастерса», сколько часов обычно тот спит в день и сколько сашими из лосося может съесть за один раз.

«Я вижу Даниила на видео, мне это уже не нравится (смеётся). Какой рекорд съеденных сашими из лосося? Около 30, наверное, случалось. Но и 45 кусков могли быть легко, но в целом сашими: не только из лосося, но и из тунца, например. Да, хотя бы раз я точно ел больше 30 кусков.

Сон? Если брать неделю, в которой нет турнира, то я сплю около 30–35 часов в неделю обычно. Это около 3–5 часов в день. Мало? Возможно, но это отлично, потому что я не сплю так постоянно. Я могу спать в день пять часов, потом провести без сна два дня, потом снова спать пять часов, затем два часа и так далее. Но когда идёт соревнование, то я пытаюсь спать около восьми часов в день, но если нет, но нет», — сказал Рублёв в интервью ATP Tur.