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Касаткина взяла только два гейма у Бадосы на старте турнира в Штутгарте

Касаткина взяла только два гейма у Бадосы на старте турнира в Штутгарте
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Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг на грунтовом турнире категории WTA-500, который проходит в Штутгарте (Германия). В стартовом матче седьмая сеяная Касаткина потерпела поражение от представительницы Испании Паулы Бадосы со счётом 1:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Касаткина не подала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы. Бадоса подала три эйса, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов.

«Чемпионат вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Паула Бадоса в первом круге турнира в Штутгарте.

За выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте Бадоса сыграет с соотечественницей Кристиной Бушкэ, начавшей соревнования с квалификации.

Штутгарт. 1-й круг
18 апреля 2023, вторник. 15:15 МСК
Дарья Касаткина
8
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1  
6 		6  
         
Паула Бадоса
31
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
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