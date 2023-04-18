Касаткина взяла только два гейма у Бадосы на старте турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг на грунтовом турнире категории WTA-500, который проходит в Штутгарте (Германия). В стартовом матче седьмая сеяная Касаткина потерпела поражение от представительницы Испании Паулы Бадосы со счётом 1:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.
Касаткина не подала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы. Бадоса подала три эйса, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов.
«Чемпионат вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Паула Бадоса в первом круге турнира в Штутгарте.
За выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте Бадоса сыграет с соотечественницей Кристиной Бушкэ, начавшей соревнования с квалификации.
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