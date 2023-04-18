«В прошлом году я был в отпуске пять дней». Рублёв ответил на вопросы теннисистов

Российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублёв после тяжелейшей победы в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло над датчанином Хольгером Руне ответил на вопросы Тейлора Фритца и Диего Шварцмана.
Американский теннисист Тейлор Фритц, которого на «Мастерсе» Андрей Рублёв победил в полуфинале, спросил у россиянина: «Андрей, почему ты издаёшь такой отчётливый звук хрюканья, когда бьёшь по мячу? Мы все его знаем».
«Если бы я мог издавать другой звук, более красивый, я бы… (смеётся). Я не знаю. Мне раньше не говорили про этот звук, пока СМИ не стали писать про это. Вскрики происходят в очень разное время матча, я долгое время пытаюсь играть бесшумно, но потом не сдерживаюсь, что естественно, потому что я применяю силу», — ответил Рублёв.
Аргентинец Диего Шварцман решил узнать, когда Андрей Рублёв в последний раз был в отпуске: «У тебя есть выходные или ты 100% времени в году играешь в теннис?»
«С отпуском всегда жёстко. Я никогда не ездил в прямо настоящий отпуск, в прошлом году я вообще отдыхал пять дней, большую часть из которых путешествовал. Сейчас я не могу позволить себе уехать на острова. И я не делал этого раньше», — сказал Рублёв.
В воскресенье, 16 апреля, Андрей Рублёв завоевал свой первый «Мастерс», одержав волевую победу в финале турнира в Монте-Карло над датчанином Хольгером Руне.
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