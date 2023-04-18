Александр Шевченко попал в основную сетку «Ролан Гаррос» и дебютирует на ТБШ

98-я ракетка мира, российский теннисист Александр Шевченко попал в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2023 вместо снявшегося американца Дженсона Бруксби.
Всего же в заявочные листы турнира в одиночном разряде вошли четыре россиянина и 11 россиянок: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Александр Шевченко, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Варвара Грачёва, Анна Калинская, Анна Блинкова, Диана Шнайдер и Камилла Рахимова.
В 2023 году «Ролан Гаррос» пройдёт с 28 мая по 11 июня. С полным списком участников можно ознакомиться здесь.
Напомним, сегодня, 18 апреля, Александр Шевченко одержал первую в карьере победу в матче турнира ATP и вышел во второй круг грунтового турнира категории АТР-500, который проходит в Барселоне (Испания). В стартовом матче россиянин нанёс поражение итальянскому теннисисту Лоренцо Джустино со счётом 6:2, 6:2. Ранее 22-летний российский теннисист впервые попал в первую сотню рейтинга ATP после победы на челленджере в Мадриде.
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