Видеообзор поражения Дарьи Касаткиной от Паулы Бадосы на турнире в Штутгарте

Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), уступив в стартовом матче представительнице Испании Пауле Бадосе (31-я в рейтинге WTA) со счётом 1:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. За это время Касаткина не подала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы. Бадоса по ходу игры три раза подала навылет, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Грунтовый турнир категории WTA-500 проходит в Штутгарте (Германия) с 17 по 23 апреля. Призовой фонд соревнований превышает € 780 тыс. За выход в четвертьфинал Паула Бадоса сыграет с соотечественницей Кристиной Бушкэ, начавшей соревнования с квалификации.