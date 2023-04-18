Циципас извинился за слова про игру Рублёва и поздравил его с победой на «Мастерсе»

Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас высказался о победе Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Монте-Карло, а также извинился за слова, сказанные после их очного противостояния на прошлогоднем Итоговом турнире ATP. Напомним, после поражения от Рублёва в прошлом году грек заявил, что россиянину удалось добиться победы, используя «свой ограниченный арсенал».

«Думаю, он тот, кто заслужил эту победу (в Монте-Карло). Он тот, кто находится под пристальным вниманием из-за того, что он делает. У него как у игрока есть много навыков. И я совершил ошибку в прошлом: сказал действительно жалкие вещи после поражения в недавнем матче с ним. Тогда мой разум был где-то на другой планете. Я уверен, что он определённо сложный соперник и может играть против кого угодно. И хорошие новости для Рублёва — он способен играть на любом покрытии, он силён везде. И такое видеть здорово, знаешь: он продолжает становиться лучше и толкает нас совершенствоваться тоже», — приводит слова Циципаса Tennis TV.