Соболенко: если после речей от Лукашенко меня ненавидят ещё больше, что я могу сделать?

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о напряжении в туре из-за ситуации на Украине, а также высказалась о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко следит за её выступлениями.

«Конечно, я ощущаю косые взгляды на себе, а некоторые, возможно, ненавидят меня. Сейчас я понимаю, что ничего не сделала плохого Украине. Есть люди, которые меня не любят только потому, что я родилась в Беларуси. Да, это не самое лучшее чувство, когда тебя ненавидят практически ни за что, но вот как оно есть.

Комментарии Лукашенко? Понимаю, что это не помогает (наладить атмосферу). Не знаю, что сказать. Он может комментировать мою игру, комментировать всё, что хочет. Я не имею ничего общего с политикой. Я просто спортсменка из Беларуси. Просто стараюсь делать всё, что могу, в своём виде спорта. И пытаюсь концентрироваться на себе.

Если после его речей украинцы ненавидят меня ещё больше, то что я могу сделать? Они могут это делать. А в остальном если бы я могла остановить всё это, то я бы это сделала, но, к сожалению, я не могу на это повлиять.

Я просто стараюсь меньше бывать в интернете, чтобы ничего подобного не видеть. Так я могу концентрироваться на себе, своей игре и не впадать в депрессию из-за этой ситуации», – приводит слова Соболенко Tennis Majors.