Андрей Рублёв и Карен Хачанов на фото с крестин дочери Даниила Медведева
Поделиться
Как стало известно ранее, перед стартом турнира серии «Мастерс» в Монако состоялись крестины дочери Даниила Медведева — Алисы. Крёстными дочки первой ракетки России стали Андрей Рублёв и тренер Арина Кузьмина. В тот день супруга Даниила Медведева Дарья опубликовала снимок, где были запечатлены все участники праздника.
Сегодня в сети появились новые фотографии с праздника, на которых, помимо Даниила Медведева и Андрея Рублёва, также был запечатлён Карен Хачанов.
Напомним, Андрей Рублёв стал победителем завершившегося турнира в Монте-Карло, впервые в своей карьере выиграв титул турнира серии «Мастерс». В недавнем эксклюзивном интервью «Чемпионату» он рассказал, как крестил дочь Даниила, а также о возложенных на него после этого обязательствах.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 апреля 2023
-
00:12
- 18 апреля 2023
-
23:22
-
21:24
-
20:07
-
19:05
-
18:11
-
17:53
-
17:18
-
16:52
-
16:36
-
16:12
-
15:42
-
15:40
-
13:29
-
12:48
-
11:30
-
11:00
-
07:27
-
07:17
-
05:59
-
00:46
-
00:40
-
00:31
-
00:22
-
00:12
- 17 апреля 2023
-
23:24
-
23:14
-
21:28
-
21:25
-
21:15
-
20:37
-
19:19
-
19:14
-
18:35
-
18:24
Партнерский контент