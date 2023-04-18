Андрей Рублёв и Карен Хачанов на фото с крестин дочери Даниила Медведева

Как стало известно ранее, перед стартом турнира серии «Мастерс» в Монако состоялись крестины дочери Даниила Медведева — Алисы. Крёстными дочки первой ракетки России стали Андрей Рублёв и тренер Арина Кузьмина. В тот день супруга Даниила Медведева Дарья опубликовала снимок, где были запечатлены все участники праздника.

Сегодня в сети появились новые фотографии с праздника, на которых, помимо Даниила Медведева и Андрея Рублёва, также был запечатлён Карен Хачанов.

Напомним, Андрей Рублёв стал победителем завершившегося турнира в Монте-Карло, впервые в своей карьере выиграв титул турнира серии «Мастерс». В недавнем эксклюзивном интервью «Чемпионату» он рассказал, как крестил дочь Даниила, а также о возложенных на него после этого обязательствах.