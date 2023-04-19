Соболенко: никогда не говорила, что не люблю грунт, надеюсь удачно выступить на «РГ»

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от начала грунтового сезона и своего выступления на главном турнире — «Ролан Гаррос».
«Я никогда не говорила, что грунт не является моим любимым покрытием. На самом деле мне очень нравится играть на нём. Мне нравится вот это лишнее время [по ходу розыгрышей]. Да, у меня были хорошие результаты на грунте. Конечно, мне хочется выйти во вторую неделю «Ролан Гаррос». Я и здесь хочу хорошо выступить (на грунтовом турнире WTA-500 в Штутгарте. – Прим. «Чемпионата»). Мне действительно нравится играть на грунте. Надеюсь, в этом году мне удастся хорошо выступить.
На грунте «Ролан Гаррос» я менее успешна? Я бы сказала, что раньше у меня были проблемы на «Шлемах» вообще. Просто очень хотела выиграть ТБШ, сходила с ума в матчах. Дело скорее в этом, нежели в грунте. Там хороший грунт, один из лучших. Мне очень нравятся тамошние корты. Надеюсь, в этом году я смогу там хорошо выступить (улыбается)», – сказала Соболенко на пресс-конференции.
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