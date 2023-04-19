Спортивный психолог: Зверев — талантливый теннисист, но у него неустойчивая психика

Спортивный психолог, работавший со сборной России по теннису, Вадим Гущин прокомментировал конфликт между россиянином Даниилом Медведевым и немецким спортсменом Александром Зверевым.

«Зверев последовательно много лет борется с тайм-аутами. Они действительно сильно влияют на ход матчей. На турнире в Монте-Карло Медведев взял тайм-аут не совсем по правилам. До этого Зверев часто страдал от «нашего» грека Циципаса, у которого мама — русская. Тот вообще нагло брал перерывы на 15 минут. Потом правила изменили, потому что это никуда не годилось.

Даня прекрасно знает, что, если игра складывается плохо, тайм-аут противника собьёт. Особенно хорошо он сбивает Зверева. Медведев схитрил, безусловно. Там же он использовал свой второй приём. Когда Дане не хватает энергии, он начинает намеренно злить зрителей, чтобы напитаться их энергией.

Он как реально умный игрок этим пользуется. Но Даня — человек хороший, и после матча со Зверевым он признался, что вёл себя неправильно. Проиграв следующий матч датчанину Руне, Даня спросил: «Ну а как я сегодня себя вёл — хорошо или плохо?» То есть он использовал серию психологических трюков, которые влияют на соперника.

Зверев — талантливый теннисист, но у него неустойчивая психика. Даня этим воспользовался. Свою задачу выполнил — обыграл соперника, который на грунте сильнее. Нашёл путь к победе. А его соперник, играя лучше, уступил. При этом Медведев делает это осознанно и после матча приносит извинения. Относится ко всему с юмором. С его стороны это не подлость, а хитрость. А ты не будь таким неустойчивым — можно сказать в адрес Зверева», — сказал эксперт «РБ Спорт».

Напомним, после матча на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло, в котором Даниил Медведев победил Александра Зверева, спортсмен из Германии назвал россиянина «самым нечестным теннисистом». Даниил ответил, что немецкому теннисисту нужно сначала «посмотреть на себя в зеркало».