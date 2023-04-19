Карацев проиграл Альтмайеру в первом сете турнира в Мюнхене
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Российский теннисист, 129-я ракетка мира Аслан Карацев уступил немецкому спортсмену, 93-й ракетке мира Даниэлю Альтмайеру в первом сете первого круга турнира в Мюнхене (Германия) со счётом 4:6.
На счету Альтмайера один эйс и одна двойная ошибка, теннисист реализовал один брейк-пойнт. Карацев, в свою очередь, допустил одну двойную ошибку. Первый сет встречи занял 51 минуту.
В Мюнхене проходит турнир категории ATP 250, спортсмены играют на грунтовом покрытии. Турнир начался в понедельник, 17 апреля, а финальный матч будет сыгран в воскресенье, 23 апреля. Призовой фонд турнира составил € 562 815.
Победитель матча Карацев — Альтмайер во втором круге встретится с теннисистом из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.
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