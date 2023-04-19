Карацев в напряжённой борьбе вырвал второй сет у Альтмайера в Мюнхене

Российский теннисист, 129-я ракетка мира Аслан Карацев одержал волевую победу над немецким спортсменом, 93-й ракеткой мира Даниэлем Альтмайером в первом круге турнира категории ATP 250 в Мюнхене. Текущий счёт — 1-1 (4:6, 7:6 (7:2)).

Второй сет продолжался 1 час 30 минут. За это время Аслан Карацев допустил четыре двойные ошибки, реализовал один эйс и один брейк-пойнт из 5. Его соперник, Даниэль Альтмайер, реализовал один эйс и два брейк-пойнта из 12.

Турнир проходит в Мюнхене с 17 по 23 апреля. Спортсмены играют на грунтовом покрытии. Призовой фонд составил € 562 815.

Победитель пары Карацев — Альтмайер во втором круге встретится с теннисистом из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом. Время начала будет известно чуть позже.