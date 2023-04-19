Матч Карацев — Альтмайер остановлен из-за дождя
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Матч первого круга турнира категории ATP-250 между россиянином Асланом Карацевым и немцем Даниэлем Альтмайером остановлен из-за дождя в начале третьего сета.
В первом сете россиянин уступил сопернику со счётом 4:6, но во втором сете одержал победу со счётом 7:6 (7:2). Текущий счёт третьего сета — 3:0 в пользу Карацева. Продолжительность матча на данный момент — 2 часа 26 минут.
Турнир проходит в Мюнхене с понедельника, 17 апреля. Финальный матч состоится в воскресенье, 23 апреля. Спортсмены играют на грунтовом покрытии. Призовой фонд составил € 562 815.
Победитель пары Карацев — Альтмайер во втором круге встретится с теннисистом из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом. Время начала будет известно чуть позже.
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