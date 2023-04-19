Россиянин Шевченко проиграл австралийцу де Минору во втором круге турнира в Барселоне
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Российский теннисист, 98-я ракетка мира Александр Шевченко проиграл австралийцу Алексу де Минору (19-я ракетка мира) во втором круге турнира категории ATP-500, проходящего в Барселоне (Испания). Счёт встречи — 0:6, 1:6.
Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Шевченко совершил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх. Его соперник, в свою очередь, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из шести брейк-пойнтов. Эйсов в игре не было.
В третьем круге турнира де Минор встретится с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Матч пройдёт в четверг, 20 апреля.
Турнир в Барселоне проходит на грунтовом покрытии. Призовой фонд составляет € 2 722 480. Финальный матч пройдёт в воскресенье, 23 апреля.
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