Россиянин Шевченко проиграл австралийцу де Минору во втором круге турнира в Барселоне

Российский теннисист, 98-я ракетка мира Александр Шевченко проиграл австралийцу Алексу де Минору (19-я ракетка мира) во втором круге турнира категории ATP-500, проходящего в Барселоне (Испания). Счёт встречи — 0:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Шевченко совершил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх. Его соперник, в свою очередь, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из шести брейк-пойнтов. Эйсов в игре не было.

В третьем круге турнира де Минор встретится с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Матч пройдёт в четверг, 20 апреля.

Турнир в Барселоне проходит на грунтовом покрытии. Призовой фонд составляет € 2 722 480. Финальный матч пройдёт в воскресенье, 23 апреля.