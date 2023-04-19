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Россиянин Шевченко проиграл австралийцу де Минору во втором круге турнира в Барселоне

Россиянин Шевченко проиграл австралийцу де Минору во втором круге турнира в Барселоне
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Российский теннисист, 98-я ракетка мира Александр Шевченко проиграл австралийцу Алексу де Минору (19-я ракетка мира) во втором круге турнира категории ATP-500, проходящего в Барселоне (Испания). Счёт встречи — 0:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Шевченко совершил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх. Его соперник, в свою очередь, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из шести брейк-пойнтов. Эйсов в игре не было.

В третьем круге турнира де Минор встретится с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Матч пройдёт в четверг, 20 апреля.

Турнир в Барселоне проходит на грунтовом покрытии. Призовой фонд составляет € 2 722 480. Финальный матч пройдёт в воскресенье, 23 апреля.

Барселона. 2-й круг
19 апреля 2023, среда. 13:45 МСК
Алекс де Минор
19
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		1  
         
Александр Шевченко
98
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
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