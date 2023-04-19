Кудерметова уступила американке Гауфф в первом сете матча в Штутгарте

Российская теннисистка, 13-я ракетка мира Вероника Кудерметова уступила американке Кори Гауфф (шестая ракетка мира) в первом сете первого круга турнира категории WTA-500, который проходит в Штутгарте (Германия). Счёт сета — 2:6.

Первый сет продолжался 36 минут. За это время Кудерметова выполнила один эйс и реализовала один брейк-пойнт из трёх. Кори Гауфф, в свою очередь, допустила две двойные ошибки, выполнила четыре эйса и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

За текстовой трансляцией матча можно следить на «Чемпионате».

Победительница матча Гауфф — Кудерметова во втором круге встретится с россиянкой Анастасией Потаповой.

Турнир в Штутгарте проходит на грунтовом покрытии. Финальный матч состоится в воскресенье, 23 апреля. Призовой фонд турнира составляет € 780 637.