Российский теннисист Котов проиграл британцу Норри во втором круге турнира в Барселоне
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Российский теннисист, 108-я ракетка мира Павел Котов проиграл во втором круге турнира категории ATP-500 в Барселоне британцу Кэмерону Норри, 13-й ракетке мира. Счёт встречи — 2-0 (6:1, 6:2).
Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время каждый из теннисистов выполнил по два эйса и допустил по две двойные ошибки. Павел Котов не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх и показал более низкий процент выигрыша первой и второй подачи (54% и 40% против 69% и 71% соответственно у Норри). Соперник Котова, в свою очередь, реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов.
В третьем круге Кэмерон Норри сыграет против победителя матча Каблер (Австралия) — Музетти (Италия). Матч этих теннисистов начнётся в среду, 19 апреля, в 18:30.
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