Дядя Надаля: Рафаэль хотел бы играть на «Ролан Гаррос» с уверенностью в своём состоянии

Тони Надаль, дядя 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, не исключил, что его племянник сможет принять участие в открытом чемпионате Франции, который начнётся 28 мая.
«Я недавно с ним разговаривал. Рафа вернётся на корт только в том случае, если будет в отличном состоянии. Он должен быть готов на 100%. Рафа знает, что в противном случае всё может сложиться плохо. Он выступал на Australian Open и не был на вершине. Думаю, сейчас он сосредоточен на своём состоянии. Рафа хотел бы играть на «Ролан Гаррос» с уверенностью в своём состоянии. Нужно подождать.
Рафаэлю нужно несколько не слишком сложных матчей, чтобы набраться сил. Я осведомлён, что Зверев, Алькарас, Джокович, Руне и Рублёв очень сильны. Но, зная склад характера Рафы, я уверен, что он способен победить. Думаю, это возможно и в текущем году», — приводит слова Тони Надаля RMC Sport.
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