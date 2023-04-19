Стал известен первый соперник Андрея Рублёва на турнире в Баня-Луке

Олимпийский чемпион 2020 года, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв узнал имя своего первого соперника на грунтовом турнире категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Им стал представитель Перу Хуан Пабло Варильяс (92-я ракетка мира).
Напомним, Рублёв на турнире возглавил вторую половину сетки и начинает соревнования со второго круга.
В матче первого круга Варильяс со счётом 7:5, 6:3 обыграл представителя Франции Юго Гастона. Встреча продлилась 1 час 42 минуты. Варильяс шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Гастона два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Напомним, Рублёв приехал в Баня-Луку после победы на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).
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