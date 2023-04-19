«Первый урок тенниса от тёти». Мертенс выложила фото с маленькими племянницами

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс опубликовала новую фотографию в социальных сетях, на которой показала, как позанималась теннисом со своими маленькими племянницами.
На фото две маленькие девочки с ракетками в руках стоят на грунтовом корте в компании своей именитой родственницы.
«Первый урок тенниса от тёти», — написала Элисе.
Фото: Соцсети Элисе Мертенс
Наибольшую славу Мертенс снискала в парном разряде. Она — бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге; победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США – 2019, Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон-2021). В разные годы её напарницей были соотечественница Ан-Софи Местах, люксембурженка Мэнди Минелла, белоруска Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова.
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