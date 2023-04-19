Карен Хачанов с уверенной победы стартовал на турнире ATP-500 в Барселоне

11-я ракетка мира, серебряный призёр Олимпиады-2020 российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
Хачанов (6) со счётом 6:4, 6:4 обыграл представителя Чили Николаса Джарри (51-й номер рейтинга). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 35 минут. Хачанов два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Джарри четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
В следующем раунде Хачанов сразится с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания, 13) — Маттео Арнальди (Италия, Q).
Призовой фонд турнира в Барселоне составил € 2 722 480. Его действующим чемпионом является вторая ракетка мира Карлос Алькарас.
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