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Карен Хачанов с уверенной победы стартовал на турнире ATP-500 в Барселоне

Карен Хачанов с уверенной победы стартовал на турнире ATP-500 в Барселоне
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11-я ракетка мира, серебряный призёр Олимпиады-2020 российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

Хачанов (6) со счётом 6:4, 6:4 обыграл представителя Чили Николаса Джарри (51-й номер рейтинга). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 35 минут. Хачанов два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Джарри четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В следующем раунде Хачанов сразится с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания, 13) — Маттео Арнальди (Италия, Q).

Призовой фонд турнира в Барселоне составил € 2 722 480. Его действующим чемпионом является вторая ракетка мира Карлос Алькарас.

Барселона. 2-й круг
19 апреля 2023, среда. 16:40 МСК
Николас Джарри
51
Чили
Николас Джарри
Н. Джарри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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