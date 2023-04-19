Циципас не испытал проблем с Качином во втором круге турнира в Барселоне

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас уверенно преодолел барьер второго круга грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), обыграв 69-й номер рейтинга ATP аргентинца Педро Качина (6:4, 6:2).

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.

Грек сделал один эйс, не допустил двойных ошибок и реализовал все три из имевшихся брейк-пойнтов. Его соперник два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Циципас сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым, который ранее оказался сильнее словака Йозефа Ковалика.

Призовой фонд соревнований в Барселоне составляет € 2 722 480. Турнир проходит с 17 по 23 апреля.