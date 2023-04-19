Циципас не испытал проблем с Качином во втором круге турнира в Барселоне
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас уверенно преодолел барьер второго круга грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), обыграв 69-й номер рейтинга ATP аргентинца Педро Качина (6:4, 6:2).
Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.
Грек сделал один эйс, не допустил двойных ошибок и реализовал все три из имевшихся брейк-пойнтов. Его соперник два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.
В следующем круге Циципас сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым, который ранее оказался сильнее словака Йозефа Ковалика.
Призовой фонд соревнований в Барселоне составляет € 2 722 480. Турнир проходит с 17 по 23 апреля.
Барселона. 2-й круг
19 апреля 2023, среда. 17:10 МСК
69
Педро Качин
П. Качин
Окончен
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Стефанос Циципас
С. Циципас
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