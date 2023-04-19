Олимпийский чемпион по теннису Александр Зверев раскритиковал боссов «Баварии»
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев критически высказался о решении футбольного клуба «Бавария» уволить главного тренера Юлиана Нагельсмана по ходу сезона. Зверев – давний фанат гранда немецкого футбола.
«Последние несколько недель для «Баварии» были какими-то сумбурными. Я бы проявлял большую терпеливость. Даже если Тухель является одним из лучших тренеров в мире, я не понимаю, как можно тут же увольнять Нагельсмана, учитывая, что вы всё ещё участвуете в трёх турнирах», — приводит слова Зверева Eurosport.de.
Нагельсман руководил «Баварией» с прошлого сезона. Тренер был уволен в марте этого года. На его пост пришёл Томас Тухель.
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