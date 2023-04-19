Новак Джокович в трёх сетах одолел 18-летнего Ван Аша на старте турнира в Баня-Луке

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

В стартовом для себя матче Джокович (1) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2 обыграл 18-летнего представителя Франции Люку Ван Аша (87-й номер рейтинга). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 42 минуты. Джокович четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Ван Аша ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником Джоковича станет победитель матча Душан Лайович (Сербия) — Грегуар Баррер (Франция, 8).