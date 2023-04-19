Матчи Карацева и других теннисистов на турнире в Мюнхене перенесены на завтра из-за дождя
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Организаторы грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия) были вынуждены отменить сегодняшние матчи из-за дождливой погоды.
В число таких игр вошла встреча россиянина Аслана Карацева (Q) с немцем Даниэлем Альтмайером (WC). Теннисисты успели отыграть два сета: первый со счётом 6:4 взял Альтмайер, второй – Карацев со счётом 7:6 (7:2). В прерванной третьей партии Карацев вёл со счётом 3:0 (40:40) на подаче соперника. Предварительно матч возобновится в 11:30 мск.
Таким образом, победителю матча Карацев — Альтмайер завтра, 20 апреля, придётся провести два матча в один день.
Призовой фонд турнира в Мюнхене составил € 562 815. Его действующим чемпионом является седьмая ракетка мира, 19-летний датчанин Хольгер Руне.
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