Джокович раскритиковал качество корта в Баня-Луке после победы над Ван Ашем

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович остался недоволен качеством корта после победы в матче второго круга грунтового турнира ATP-250 в Баня-Лука (Босния и Герцеговина) над французом Люкой Ван Ашем (6:7 (4:7), 6:3, 6:2).
«Это было нелегко. Я имею в виду, что это, вероятно, самый медленный корт и самые медленные условия, в которых я играл, честно говоря.
Я не мог передвигаться по корту, я не мог обвести его ни одним ударом. Он успевал к каждому мячу в течение полутора сетов, пока я не смог найти ритм и некоторый темп.
Я рад тому, как я закончил матч. Конечно, я всегда могу играть лучше, но победа есть победа», — приводит слова Джоковича Tennis.com.
В следующем раунде Джокович сыграет с победителем пары Душан Лайович (Сербия) — Грегуар Баррер (Франция).
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