Жених Марии Шараповой трогательно поздравил теннисистку с днём рождения

Британский миллионер Алекс Гилкс, жених пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, поздравил возлюбленную с днём рождения. Сегодня, 19 апреля, Шараповой исполнилось 36 лет.
«С днём рождения, моя любовь. Вот и ещё один кружок вокруг огненного шара, тебя ждёт ещё много приключений в ближайшие годы», — написал Гилкс на своей странице в социальной сети.
Фото: из личного архива Марии Шараповой
Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
- 19 апреля 2023
-
21:15
-
21:10
-
21:00
-
20:52
-
20:39
-
19:55
-
19:41
-
19:30
-
19:17
-
18:30
-
18:17
-
18:14
-
17:56
-
17:38
-
17:22
-
16:32
-
16:22
-
16:13
-
15:16
-
15:07
-
14:52
-
14:16
-
13:01
-
12:26
-
11:28
-
10:51
-
10:14
-
09:49
-
00:27
-
00:12
- 18 апреля 2023
-
23:22
-
21:24
-
20:07
-
19:05
-
18:11