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Жених Марии Шараповой трогательно поздравил теннисистку с днём рождения

Жених Марии Шараповой трогательно поздравил теннисистку с днём рождения
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Британский миллионер Алекс Гилкс, жених пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, поздравил возлюбленную с днём рождения. Сегодня, 19 апреля, Шараповой исполнилось 36 лет.

«С днём рождения, моя любовь. Вот и ещё один кружок вокруг огненного шара, тебя ждёт ещё много приключений в ближайшие годы», — написал Гилкс на своей странице в социальной сети.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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