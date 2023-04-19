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Рассмотрение допинг-дела Симоны Халеп в суде по неизвестным причинам перенесли на два дня

Рассмотрение допинг-дела Симоны Халеп в суде по неизвестным причинам перенесли на два дня
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Рассмотрение допинг-дела двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира румынки Симоны Халеп перенесли на 30 апреля. Изначально оно должно было состояться 28-го.

«Это хорошо. Мы ещё ничего не знаем. Ожидаем новостей так же, как и вы. Мы не знаем, что происходит. Дедлайн изначально был назначен на 28-е число, но, как я понял, его перенесли на 30-е. Мы чисты, поэтому идём на «белых парусах»», — приводит слова отца Халеп Стере Gazeta Sporturilor.

Напомним, Халеп сдала положительный тест на допинг на Открытом чемпионате США в августе прошлого года. Проба A показала наличие в крови Симоны препарата Roxadustat, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства. Румынка отрицает, что сознательно употребляла допинг.

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