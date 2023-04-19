Легечка не пустил Монфиса во второй круг турнира в Баня-Луке

36-я ракетка мира, чешский теннисист Иржи Легечка нанёс поражение 322-му номеру рейтинга ATP французу Гаэлю Монфису (6:4, 6:3) в матче первого круга грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут.

Чех выполнил один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Монфис два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Во втором круге чешский теннисист сразится с представителем Молдавии Раду Алботом, который в своём матче на отказе одержал победу над аргентинцем Федерико Корией.

Призовой фонд турнира в Баня-Луке составляет € 562 815. Соревнования проходят с 17 по 23 апреля.