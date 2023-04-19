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Легечка не пустил Монфиса во второй круг турнира в Баня-Луке

Легечка не пустил Монфиса во второй круг турнира в Баня-Луке
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36-я ракетка мира, чешский теннисист Иржи Легечка нанёс поражение 322-му номеру рейтинга ATP французу Гаэлю Монфису (6:4, 6:3) в матче первого круга грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут.

Чех выполнил один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Монфис два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Во втором круге чешский теннисист сразится с представителем Молдавии Раду Алботом, который в своём матче на отказе одержал победу над аргентинцем Федерико Корией.

Призовой фонд турнира в Баня-Луке составляет € 562 815. Соревнования проходят с 17 по 23 апреля.

Баня-Лука. 1-й круг
19 апреля 2023, среда. 19:50 МСК
Гаэль Монфис
322
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Иржи Легечка
36
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
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