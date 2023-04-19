Соболенко разгромила чемпионку «Ролан Гаррос» Крейчикову на старте турнира в Штутгарте

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
В стартовом для себя матче Соболенко (2) разгромила чемпионку «Ролан Гаррос» — 2021, 12-ю ракетку мира чешку Барбору Крейчикову со счётом 6:2, 6:3. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 17 минут. Соболенко 10 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Крейчиковой два эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В четвертьфинале Соболенко ждёт встреча с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Кристина Бушкэ (Испания, Q).
Стоит отметить, что в 2021 и 2022 годах в Штутгарте Соболенко доходила до финалов соревнований.
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