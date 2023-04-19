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Циципас: очень доволен своей стабильной игрой сегодня

Циципас: очень доволен своей стабильной игрой сегодня
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над аргентинцем Педро Качином во втором круге грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

«Я очень доволен своей стабильной игрой сегодня, я достиг многих своих целей, например, сохранять агрессию, часто выходить к сетке, и прежде всего не позволять себе расслабляться ни в коем случае. Я думаю, что проделал хорошую работу, это был сложный матч, и мне нужно было двигаться вперёд, чтобы хорошо стартовать», — сказал Циципас на пресс-конференции.

В следующем круге Циципас сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым, который ранее оказался сильнее словака Йозефа Ковалика.

Призовой фонд соревнований в Барселоне составляет € 2 722 480. Турнир проходит с 17 по 23 апреля.

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