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Бенчич пропустит турниры в Мадриде и Риме

Бенчич пропустит турниры в Мадриде и Риме
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11-я ракетка мира, швейцарская теннисистка Белинда Бенчич опубликовала пост в социальных сетях, в котором сообщила, что пропустит предстоящие турниры в Мадриде и Риме, чтобы лучше подготовиться к Открытому чемпионату Франции.

«У меня некоторый дискомфорт в бедре, с которым я также боролась во время американских турниров, и мне нужно немного отдохнуть и восстановиться, чтобы вернуться на 100 процентов готовой к «Ролан Гаррос». Я буду очень скучать по обоим турнирам, но вернусь через несколько недель, и не могу дождаться своего возвращения чтобы продолжать быть в отличной форме», — написала Бенчич.

Напомним, в начале апреля Бенчич прекратила сотрудничество с российским тренером Дмитрием Турсуновым.

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