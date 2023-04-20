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Гауфф: Свёнтек — самая сильная соперница. Она единственная, кого я не смогла одолеть

Гауфф: Свёнтек — самая сильная соперница. Она единственная, кого я не смогла одолеть
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Шестая ракетка мира американка Кори Гауфф высказалась о первой ракетке мира польской спортсменке Иге Свёнтек. Американка отметила, что считает Свёнтек сильнейшей соперницей на данный момент.

«Сейчас определённо сложнее всего играть против Иги. Я её не побеждала. Я бы сказала, что она лучшая, самая сильная соперница. В матчах почти со всеми остальными игроками я одержала несколько побед. Думаю, что играла со всеми теннисистками из топ-10 рейтинга. Выигрывала и проигрывала в матчах со всеми, кроме Иги. Думаю, она единственная, кого я не смогла одолеть», — приводит слова Гауфф Eurosport.

Напомним, Свёнтек является победительницей трёх турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Франции 2020 и 2022 годов, Открытый чемпионат США — 2022).

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