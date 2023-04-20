Гауфф: Свёнтек — самая сильная соперница. Она единственная, кого я не смогла одолеть
Поделиться
Шестая ракетка мира американка Кори Гауфф высказалась о первой ракетке мира польской спортсменке Иге Свёнтек. Американка отметила, что считает Свёнтек сильнейшей соперницей на данный момент.
«Сейчас определённо сложнее всего играть против Иги. Я её не побеждала. Я бы сказала, что она лучшая, самая сильная соперница. В матчах почти со всеми остальными игроками я одержала несколько побед. Думаю, что играла со всеми теннисистками из топ-10 рейтинга. Выигрывала и проигрывала в матчах со всеми, кроме Иги. Думаю, она единственная, кого я не смогла одолеть», — приводит слова Гауфф Eurosport.
Напомним, Свёнтек является победительницей трёх турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Франции 2020 и 2022 годов, Открытый чемпионат США — 2022).
Комментарии
- 20 апреля 2023
-
11:24
-
09:48
-
09:46
-
09:24
-
00:59
-
00:47
-
00:06
-
00:03
- 19 апреля 2023
-
23:37
-
23:15
-
23:00
-
23:00
-
21:15
-
21:10
-
21:00
-
20:52
-
20:39
-
19:55
-
19:41
-
19:30
-
19:17
-
18:30
-
18:17
-
18:14
-
17:56
-
17:38
-
17:22
-
16:32
-
16:22
-
16:13
-
15:16
-
15:07
-
14:52
-
14:16
-
13:01
Партнерский контент