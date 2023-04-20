Карацев обыграл Альтмайера и вышел во второй круг турнира в Мюнхене

129-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев вышел в следующую стадию грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия), обыграв в матче первого круга немецкого теннисиста Даниэля Альтмайера (93-й в рейтинге ATP).
Перенесённая из-за погодных условий игра завершилась победой российского теннисиста со счётом 4:6 7:6 (7:2), 6:2. Напомним, вчера поединок был остановлен из-за дождя в начале третьего сета при счёте 3:0 в пользу Карацева.
Общая продолжительность встречи составила 3 часа 2 минуты. По ходу игры Карацев три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Альтмайера четыре эйса, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 16.
В матче второго круга Аслан Карацев встретится с теннисистом из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.
Грунтовый турнир категории ATP-250 проходит в Мюнхене с понедельника, 17 апреля. Финальный матч состоится в воскресенье, 23 апреля. Призовой фонд соревнований составляет € 562 815.
- 20 апреля 2023
-
13:13
-
12:45
-
12:19
-
12:11
-
11:24
-
09:48
-
09:46
-
09:24
-
00:59
-
00:47
-
00:06
-
00:03
- 19 апреля 2023
-
23:37
-
23:15
-
23:00
-
23:00
-
21:15
-
21:10
-
21:00
-
20:52
-
20:39
-
19:55
-
19:41
-
19:30
-
19:17
-
18:30
-
18:17
-
18:14
-
17:56
-
17:38
-
17:22
-
16:32
-
16:22
-
16:13
-
15:16