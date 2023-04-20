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Карацев обыграл Альтмайера и вышел во второй круг турнира в Мюнхене

Карацев обыграл Альтмайера и вышел во второй круг турнира в Мюнхене
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129-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев вышел в следующую стадию грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия), обыграв в матче первого круга немецкого теннисиста Даниэля Альтмайера (93-й в рейтинге ATP).

Перенесённая из-за погодных условий игра завершилась победой российского теннисиста со счётом 4:6 7:6 (7:2), 6:2. Напомним, вчера поединок был остановлен из-за дождя в начале третьего сета при счёте 3:0 в пользу Карацева.

Общая продолжительность встречи составила 3 часа 2 минуты. По ходу игры Карацев три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Альтмайера четыре эйса, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 16.

В матче второго круга Аслан Карацев встретится с теннисистом из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.

Грунтовый турнир категории ATP-250 проходит в Мюнхене с понедельника, 17 апреля. Финальный матч состоится в воскресенье, 23 апреля. Призовой фонд соревнований составляет € 562 815.

Мюнхен. 1-й круг
20 апреля 2023, четверг. 11:40 МСК
Аслан Карацев
129
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 2 2
         
Даниэль Альтмайер
93
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
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