Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Мадриде

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль пропустит грунтовый турнир серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В 2023 году соревнования пройдут с 26 апреля по 7 мая.
Ранее испанский теннисист снялся с грунтового турнира в Барселоне. Испанскими СМИ сообщалось, что Надаль не желает форсировать своё возвращение в тур и планирует повторить свой прошлогодний график перед победным «Ролан Гаррос»: пропустить Барселону, но выступить на «Мастерсах» в Мадриде (Испания) и Риме (Италия).
Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт.
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