Тарпищев: на месте Рублёва не играл бы в Баня-Луке, а готовился к «Ролан Гаррос»
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением об участии шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на грунтовом турнире категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).
«Я бы на месте Рублёва не играл этот турнир, а готовился к Открытому чемпионату Франции. Даниил Медведев вот правильно сделал, что взял паузу — пять турниров подряд играть, сколько можно? Нервная усталость накапливается, и это становится проблемой. Надо подводить уже себя к Франции», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Напомним, Рублёв приехал в Баня-Луку после победы на грунтовом турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Открытый чемпионат Франции начнётся 28 мая и продлится до 11 июня.
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