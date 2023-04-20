Тарпищев: на месте Рублёва не играл бы в Баня-Луке, а готовился к «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением об участии шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на грунтовом турнире категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

«Я бы на месте Рублёва не играл этот турнир, а готовился к Открытому чемпионату Франции. Даниил Медведев вот правильно сделал, что взял паузу — пять турниров подряд играть, сколько можно? Нервная усталость накапливается, и это становится проблемой. Надо подводить уже себя к Франции», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, Рублёв приехал в Баня-Луку после победы на грунтовом турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Открытый чемпионат Франции начнётся 28 мая и продлится до 11 июня.