Сможет ли Андрей Рублёв после Монте-Карло выиграть в Баня-Луке 2-й подряд титул?

Сегодня, 20 апреля, олимпийский чемпион 2020 года, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв начнёт своё выступление на грунтовом турнире категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Соперником российского теннисиста в стартовом матче станет представитель Перу Хуан Пабло Варильяс (92-я ракетка мира). На турнире в Боснии Рублёв возглавил вторую половину сетки и начинает соревнования со второго круга. Ранее он стал победителем грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), впервые в своей карьере выиграв столь крупный трофей.

«Чемпионат» предлагает своим читателям ответить на вопрос: «Сможет ли Андрей Рублёв после Монте-Карло выиграть в Баня-Луке 2-й подряд титул?»

Грунтовый турнир категории ATP-250 проходит в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) с 17 по 23 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 562 тыс.