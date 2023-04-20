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Онс Жабер: решила сыграть в Индиан-Уэллсе и Майами, чтобы доказать, что всё ещё жива

Онс Жабер: решила сыграть в Индиан-Уэллсе и Майами, чтобы доказать, что всё ещё жива
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Пятая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер высказалась о возвращении на соревнования после травмы. Спортсменка пропустила ряд турниров из-за повреждения.

«Иногда мне кажется, что всё в порядке, так и должно быть. Я не начинаю год хорошо, но самое главное, забочусь о своём здоровье. На всё есть свои причины. С другой стороны я смотрю на других спортсменок и думаю: «О, другие девушки играют очень хорошо. Смогу ли я вернуться на тот же уровень?» Но я приняла решение сыграть на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами, чтобы доказать, что я снова здесь и я всё ещё жива. Для меня важнее всего вернуть ту игру, которую я умею показывать. Результаты обязательно придут. Полноценное возвращение — моя основная цель», — приводит слова Жабер пресс-служба WTA.

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